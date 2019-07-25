Москва, , 13:31 — REGNUM

Закон о тиражировании модели инновационной экосистемы «Сколково» Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM25 июля.

Сколково (сс) WM wm WM

Речь идет о том, чтобы снять территориальные ограничения для создания и развития инновационной системы «Сколково». В частности, закон позволят тиражировать модель инновационную экосистемы «Сколково» с тем, чтобы она опиралась на другие успешные инновационные центры в регионах.

Закон также снимает ограничение на присвоение статуса участника проекта инновационного центра. Так, теперь им может стать любая компания вне зависимости от того, в каком регионе РФ она находится.

Кроме того, закон также позволяет привлекать к работе региональных операторов, которые предоставляют сервисы некоммерческой организацией «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий». Такие нормы дадут доступ к сервисам «Сколково» тем компаниям и гражданам, которые не участвуют в проекте, что будет способствовать тиражированию модели инновационного центра.