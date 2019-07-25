Улан-Удэ, , 10:04 — REGNUM

В Бурятии при при реконструкции очистных сооружений Улан-Удэ появились проблемы, существенно удорожающие проект. Об этом, как передали в пресс-службе регионального правительства, заявил глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, проект реконструкции был разработан с серьёзными ошибками. Оказалось, что результаты инженерных изысканий не соответствуют фактически выявленному грунту, что привело к невозможности строительства сооружения аэротенка и завершения технологической линии в целом.

Кроме того, при строительстве второго пускового комплекса выявлены несоответствия части разделов проектной документации фактическому положению на площадке реконструкции объекта. Так, по проекту блок кавитации должен располагаться на участке действующих вторичных отстойников.

«Учитывая, что в условиях действующего предприятия необходимо обеспечить непрерывность очистки сточных вод, потребовалась актуализация существующего проекта с последующим прохождением экспертиз проектной документации и достоверности сметной стоимости объектов», — отметили в пресс-службе.

Все эти ошибки привели к тому, что проект реконструкции подорожает.

«Причём подорожает существенно. Сейчас идёт корректировка проекта. После корректировки мы поймём всё-таки, какова итоговая стоимость реконструкции. Сразу скажу, что удорожание считается в миллиардах», — отметил Алексей Цыденов.

Добавим, что реконструкцию очистных сооружений Улан-Удэ начали два года назад, а общая стоимость работ должна была составить 2,7 млрд руб. Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко и Минстрой России, по словам главы республики, уже в курсе проблем. Он добавил также, что сейчас они пытаются решить проблему. Окончательная стоимость проекта, а также сроки его реализации станут понятны позже.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные назвали Улан-Удэ в числе наибольших загрязнителей озера Байкал. А по мнению главы региона, город является «самым загрязняющим источником для озера Байкал» из-за своих физически и морально изношенных очистных сооружений.

Тем временем республиканские власти являются наиболее активными сторонниками изменения нормативов предельно допустимых воздействий на экосистему Байкала. В соответствии с поправками от Минприроды России, предельное содержание нитратов в сточных водах, сливаемых в Байкал, должно увеличиться в 14 раз по сравнению с действующими нормами, анионных синтетических поверхностно-активных веществ (АСПАВ) — в десять раз, хрома — в шесть раз, нефтепродуктов — в 1,8 раза. Однако инициаторы считают, что изменения необходимы, поскольку действующие нормативы являются фактически запретительными и не позволяют строить новые очистные сооружения.

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