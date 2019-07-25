Москва, , 08:49 — REGNUM

Объём чистой прибыли «Новатэка» по итогам работы в первом полугодии составил по МСФО 450,9 млрд рублей, что в 6 раз превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года (75,2 млрд рублей). Об этом говорится в материалах компании.

«На прибыль Группы значительное влияние оказало признание в марте 2019 года прибыли от продажи 10%-ной доли участия в проекте «Арктик СПГ 2» в размере 308,6 млрд рублей», — пояснили в компании.

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Также росту показателя способствовало признание неденежных курсовых разниц по займам группы и совместных предприятий, номинированным в иностранной валюте.

Напомним, в апреле текущего года участником проекта «Арктик СПГ-2» стал концерн TOTAL, выкупивший долю в размере 10%. Проект предусматривает строительство трёх очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения в Ямало-Ненецком АО.

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