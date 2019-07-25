Нур-Султан, , 08:04 — REGNUM

Объем инвестиций в сферу искусства и досуга в Казахстане по итогам первой половины 2019 года составил 54,5 млрд тенге ($142 млн), что на 32,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 25 июля сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

В Восточно-Казахстанской области в данную сферу инвестировали 16,8 млрд тенге ($43,65 млн), что в 2,75 раза больше, чем годом ранее. Инвестиции в Алма-Атинской области выросли в 3,1 раза, до 11,4 млрд тенге ($29,6 млн), в Нур-Султане — на 6%, до 7,1 млрд тенге ($18,45 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года капитальные инвестиции в искусство, развлечение и отдых в Казахстане составили 35,5 млрд тенге ($92,4 млн), что на 30,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Инвестиции в искусство и отдых в Казахстане за пять месяцев выросли на 30%