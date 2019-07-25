Бишкек, , 07:48 — REGNUM

Министерство экономики Киргизии планирует ввести временный запрет на ввоз автотранспортом нефти, нефтепродуктов и биотоплива сроком на один года. Об этом 25 июля сообщает издание 24. kg со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

В документе отмечается, что в Киргизии растет внутреннее производство нефтепродуктов. Однако собственное производство не обеспечивает полное удовлетворение потребностей населения, поэтому 70−80% нефтепродуктов импортируется из России.

По данным министерства экономики Киргизии, потребность республики в бензине и дизельном топливе составляет 1,3−1,4 млн тонн в год. В документе также указывается на значительный рост стоимости топлива в России, что влияет на ценообразование в республике.

При низких ставках НДС в Киргизии и росте производства нефтепродуктов в соседних странах, увеличиваются объемы контрабандного топлива, добавили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что Киргизия и Белоруссия заинтересованы в получении казахстанских нефтепродуктов и нефти. Основным условием поставок является отказ от реэкспорта.

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