Кишинёв, , 02:27 — REGNUM

Власти Молдавии повысят некоторые налоги, а ряд налоговых льгот, введенные прежними властями, будут аннулированы. Об этом заявила министр финансов Молдавии Наталья Гаврилица, передает ИА REGNUM.

Но ее словам, новые правила будут введены с 1 января 2020 года и они были согласованы с Международным валютным фондом, который недавно согласился разморозить финансирование Молдавии. Единая 12-процентная ставка подоходного налога для физических лиц останется неизменной.

Министр отметила, что будут аннулированы налоговые освобождения для азартных игр и для государственно-частного партнерства, будут сняты 10-процентные ставки на НДС для ресторанов и гостиниц и увеличены акцизы на табачные изделия. Также будут аннулированы налоговые льготы на нефтепродукты, продаваемые в зонах таможенного контроля, а необлагаемые налогом продажи в режиме duty-free будут ограничены.

Гаврилица также объявила об увеличении налогов за загрязнение окружающей среды, в том числе об увеличении на 50% налога на пластик.