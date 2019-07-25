25 июля 2019 | Время чтения 4 мин

О туризме в Москве принято говорить как о передовой и активно прогрессирующей отрасли экономики, но так ли это на самом деле? Обзор ситуации на рынке говорит скорее о стагнации и попытках выдать желаемое за действительное, чем о реальном развитии.

Евгений Цоц, , 02:38 — REGNUM

В туристической отрасли Москвы вовсе не так гладко, как о ней говорят московские чиновники. 24 июля министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов рассказал об ожиданиях роста туристического потока:

Красная площадь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Учитывая перспективы роста туристического потока и рост загрузки столичной индустрии гостеприимства, правительство Москвы стимулирует привлечение инвестиций в развитие городской гостиничной сети», — заявил он.

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов сообщил о создании в столице мощной инфраструктуры для развития туризма и её главного элемента — гостиничной индустрии. Он напомнил, что «по итогам прошлого года годовой объем туристского потребления — то есть расходов туристов в столице — оказался рекордным и составил 864 млрд рублей. Вклад туризма в бюджетную систему с 2010 года увеличился почти в четыре раза — с 31 до 118 млрд рублей в 2018-м».

«По сравнению с 2010 годом поток туристов вырос практически в 2 раза — с 12,8 до 23,5 млн человек», — написал весной в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Гостиницы в Москве, действительно, строятся. Так, 24 июля стало известно о вводе отеля на 1200 постояльцев неподалёку от рынка «Фуд Сити» в ТиНАО. Но вот с потоками туристов не всё так хорошо. Дело в том, что из названных 23,5 млн человек в 2018 году иностранных туристов было всего лишь 5,5 млн. Остальные — наши. Напомним, проходил чемпионат мира по футболу, историческое событие.

В далёком 2008 году, когда столицей руководил ещё Юрий Лужков, а про инфраструктуру так красиво не научились рассказывать, приехали сопоставимые 4,1 млн иностранцев.

(cc) pixel2013

Да и при Собянине зарубежные гости в Москву охотно ездили:

2012 год — 5,1 миллиона иностранцев;

2013 год — 5,6 миллиона иностранцев;

2014 год — 5,7 миллиона иностранных туристов;

2015 год — 4,4 миллиона иностранных туристов;

2016 год — 4,5 миллиона иностранных туристов;

2017 год — 4,8 миллиона иностранных туристов.

Как мы видим, изменения есть ежегодно, но они больше похожи на колебания, а не на динамику. Ни о каких достижениях говорить не приходится.

Весь рост статистики произошёл за счёт соотечественников, так называемого внутреннего туризма, в реальности же, в контексте Москвы, означающего что угодно. Больше ли граждан России стало ездить в столицу? Возможно, учитывая экономическую разницу между главным городом и регионами, а также замкнутость на федеральном центре многих хозяйственных вопросов и финансовых потоков. Или, например, повлияло положение Москвы как транзитного авиаузла РФ.

Путешественник Дарья Драй © ИА REGNUM

Но основное отличие тех лет и современности, как видится, в особенностях учёта. В эпоху мэра Юрия Лужкова провинциалы обычно останавливались в съёмных квартирах. Этот рынок был крайне развит и востребован, имелись варианты на любой вкус и кошелёк. Ну и, конечно, документы и официальная регистрация для сделки тогда не требовались. В последние же годы в массовом сегменте квартиры и коммуналки вытеснили с рынка хостелы, а за средний класс и преуспевающих соотечественников развернулась борьба среди гостиниц. И, конечно, учёт стал обязательным и для туристов, и для их денег.

За экономическое чудо, по всей видимости, выдаётся банальное закручивание гаек на рынке, где потребитель от частников уходит к более крупным формам бизнеса. И чиновникам хорошо, ставятся галочки kpi, поступают налоги, и акулам индустрии.

Китайские туристы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В реальности же о повышении интереса к Москве со стороны туристов заявлять, мягко говоря, безосновательно. Москва занимает скромное 31-е место среди мировых городов по этому показателю по версии сайта momondo.ru и незавидное 46-е по версии Euromonitor International. И мы понимаем, что если бы не ближнее зарубежье, которое есть далеко не у каждой столицы, туристический вес был бы ещё ниже.

Московским властям впору стыдиться такого положения дел, а не выставлять его напоказ. Проводят ли они какую-то работу, чтобы город попадал в предложения зарубежных туроператоров? Помогают ли организовать удобные и недорогие перелёты для иностранцев? Задумывают ли привлекательные для гостей из других стран события, кроме фестивалей «Московские сезоны», ориентированных на местную публику? Изучают ли проблемы иностранцев, с которыми они сталкиваются в Москве? Ответы на эти вопросы остаются без ответа за бодрыми отчётами и красивыми графиками.