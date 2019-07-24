Москва, , 14:58 — REGNUM

В поселении Сосенское Новой Москвы введён в эксплуатацию гостиничный комплекс на 591 номер. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Площадь нового отеля превышает 30,8 тысяч квадратных метров.

«В номерах могут одновременно разместиться свыше 1200 постояльцев. Большая часть из них — однокомнатные, также есть двухкомнатные и номера с отдельной кухней», — отметила чиновница.

Гостиница входит в состав многофункционального центра, где первый этаж отдан под коммерческие площади, а гостиничные номера займут со второго по 17 этажи. Ожидается, что основными клиентами отеля станут сотрудники многофункционального центра и арендаторы.

Напомним, в состав многофункционального центра в районе деревни Мамыри входят оптово-розничный продовольственный центр «Фуд Сити», павильоны отгрузки овощей, холодильный склад, стоянка автомобилей и офисные центры.