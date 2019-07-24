Москва, , 16:06 — REGNUM

Принятие закона «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» позволит запустить в России полноценный механизм размещения токенов — свидетельств, выполняющих функцию ценных бумаг в цифровой сфере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июля заявил член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики при Московском отделении Ассоциации юристов России Роман Янковский.

«В целом принятие закона — это большой шаг вперед по сравнению с ограниченными изменениями в ГК, принятыми весной. Здесь наконец прописан адекватный, полноценный механизм размещения токенов», — заявил Янковский.

24 июля Государственная Дума приняла в третьем чтении закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», регулирующий отношения по привлечению инвестиций юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями с помощью инвестиционных платформ, а также определяющий правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ по организации розничного финансирования — краудфандинга.

«Да, пусть этот механизм требует принятия ряда подзаконных актов, тем не менее мы настроены позитивно; тем более, что закон затронет большинство «традиционных», не криптовалютных крауд-площадок Рунета, включая краудинвестинговые, краудфандинговые и краудлендинговые платформы», — подчеркнул Янковский.

По словам эксперта, механизм, предлагаемый законом, сложно назвать ICO в традиционном смысле (Initial coin offering — эмиссией криптовалют с целью привлечения инвестиций). В настоящее время речь идёт, скорее, о размещении так называемых utility-токенов («утилитарным цифровых прав») на отдельные объекты.

«Например, разрешены токены на торф, песок или палладий; токены, дающие право пользоваться ПО; токены, дающие право хостинга определенной продолжительности, токены на услуги связи. Не разрешены токены, дающие корпоративные права (акции, доли в ООО), токены-облигации, токены-паи инвестиционных фондов: такие объекты тоже могут размещаться на электронных площадках, но с соблюдением всех остальных ограничений законодательства, что сводит смысл в «токенизации» на нет, — пояснил Янковский.

Разрешенные виды токенов могут приобретаться только за обычные деньги и размещаться на лицензируемой площадке, пояснил он.

«Причём неквалифицированные инвесторы (практически все физические и юридические лица) могут покупать токенов не более, чем на 600 тыс. рублей», — добавил эксперт.

Отметим, что операторами инвестиционной платформы, согласно новому закону, могут быть только общества, созданные в соответствии с законодательством РФ и включенные Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ.