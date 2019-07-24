Москва, , 14:43 — REGNUM

Депутаты Госдумы совместно с правительством РФ и экспертам обсудят возможность дополнительных мер, которые оградят граждан РФ от употребления некачественных продуктов из пальмового масла. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, который в том числе отменяет льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для пальмового масла.

«Те шаги, которые сейчас предпринимаются — это часть решения проблемы, но главное, конечно, сделать все для того чтобы на полки магазинов не попадали некачественные товары. И при этом нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы гражданин под видом продукции, изготовленной из, допустим, молока, не получал заменитель из пальмового масла или сыра из пальмового масла и так далее. Но это вопросы, которые требует дополнительного регулирования и решения», — заявил Володин.

По его словам, часть этих задач уже решена — например, для продуктов, изготовленных с пальмовым маслом, предусмотрена отдельная маркировка. Однако таких мер недостаточно.

«Скорее всего, мы эту тему и дальше будем продолжать анализировать и принимать решения, обсуждая ее вместе с правительством и с экспертным сообществом», — отметил Володин.

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