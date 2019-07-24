Душанбе, , 14:42 — REGNUM

В Таджикистане не планируют выпуск очередной партии государственных облигаций для строительства Рогунской ГЭС. Об этом 24 июля заявил глава Национального банка республики Джалолиддин Нуралиев, сообщает издание «Авеста».

По его словам, часть средств, полученная в результате продажи евробондов в 2017 году, остается неосвоенной. Однако правительство планирует рассмотреть вопрос выпуска облигаций при поступлении соответствующего предложения.

Нуралиев добавил, что власти также не рассматривают возможность привлечения международных организаций в строительство Рогунской ГЭС. В частности, Всемирный банк уже отказался от участия в проекте.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля итальянская компания «Салини Импреджило» приступила к строительству основной дамбы Рогунской ГЭС с нижнего бьефа. В настоящее время высота плотины достигла 35 метров.