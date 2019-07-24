Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM

Ассоциация морского оборудования Korea Marine Equipment Association (KOMEA) открыла свое представительство в России. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представительство южнокорейской организации появилось в Санкт-Петербурге.

Известно, что на церемонии открытия представительства присутствовали глава KOMEA, консул Южной Кореи в Санкт-Петербурге, представители Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты и представители судостроительных компаний.

Кроме того, в октябре 2019 года Ассоциация морского оборудования намерена открыть свое представительство в Греции.