Москва, , 13:20 — REGNUM

Госдума затребует от правительства РФ информацию о существующих межбюджетных отношениях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, соответствующее поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин комитету нижней палаты парламента по бюджету и налогам в рамках работы над федеральным бюджетом 2020 года.

«Давайте попросим Андрея Михайловича (Макаров — глава профильного комитета Госдумы) заняться этим конкретно, чтобы мы могли к рассмотрению бюджета на следующий год быть подготовленными», — сказал Володин в ходе заседания.

Он предложил в рамках работы над главным финансовым документом страны в диалоге с финансовым блоком правительства сделать акцент на межбюджетные отношения.

Спикер Госдумы отметил разную бюджетообеспеченность регионов: есть регионы-доноры и регионы-реципиенты и поставил задачу выйти на единые стандарты.

«Нам необходимо обеспечить единые стандарты бюджетообеспеченности в рамках страны», — заявил Володин.

Единые подходы позволят понимать, откуда регионы смогут взять деньги на реализацию тех или иных проектов.

В Госдуме в сентябре 2019 года пройдут большие парламентские слушания по проблемам бюджетной системы.