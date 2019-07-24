Иваново, , 13:01 — REGNUM

Ивановская область выступила с предложением производств турецких компаний на территории региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 июля в пресс-службе правительства Ивановской области по итогам участия представителей региона во втором заседании Рабочей группы по торговле, инвестициям и межрегиональному сотрудничеству Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Анкаре.

«Ивановская область заинтересована в развитии сотрудничества с турецкой стороной. Мы предложили нашим партнерам рассмотреть возможность локализации производств турецких компаний — предприятий легкой промышленности, оборудования — на территории Ивановской области, в том числе в зонах с льготным режимом налогообложения — в ТОСЭР «Наволоки», ТОСЭР «Южа»», — прокомментировала итоги заседания заместитель председателя правительства региона Людмила Дмитриева.

Также представители Ивановской области высказали заинтересованность в укреплении кооперационных связей в сфере выпуска материалов, пряжи, химических компонентов для текстильной отрасли. Турецкая стороны получила приглашение от делегации Ивановской области приехать в ноябре этого года на Всероссийский форум легкой промышленности.

В 2018 году внешнеторговый оборот Ивановской области с Турцией составил 26 млн рублей — это 3,6% от всего товарооборота региона.