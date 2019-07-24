Москва, , 12:45 — REGNUM

Власти РФ не идут на серьёзное увеличение прожиточного минимума, так как в стране очень слабы те организации трудящихся, которые могли бы этого потребовать, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя скромный размер прожиточного минимума в РФ.

«В ближайшее время в РФ можно не ожидать существенного увеличения прожиточного минимума, — предположил Кудюкин. — По крайней мере в реальном выражении. Это связано в первую очередь со слабостью организации трудящихся. Иными словами, нет сил, которые могли бы это потребовать. В том числе это касается и слабости профсоюзного движения и вообще любых организаций, которые выражают интересы трудящихся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента Конфедерации труда России Бориса Кравченко, в начале 2000-х годов с принятием той редакции Трудового кодекса РФ, которая существует и по настоящее время, произошёл серьёзный откат в сфере защиты профсоюзных прав наёмных работников. По его словам, трудящиеся потеряли многие права, включая право на свободу объединений в независимые профсоюзы, произошло выхолащивание забастовочной процедуры. Лишились защиты от увольнения профсоюзные лидеры.

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