Симферополь, , 10:14 — REGNUM

Уголовное дело по факту нарушения правил использования недр возбуждено следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Крым — речь идёт об ущербе на 23 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, компания, которая вела добычу известняка на территории республики, нарушила требования лицензии и незаконно занималась добычей полезных ископаемых. Ущерб, причиненный государству, оценивается в 23 млн рублей.

Отметим, что ранее управления Государственного земельного надзора Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым сообщило о ряде нарушений, выявленных по итогам проверки карьеров на территории полуострова. Тогда инспекторы отчитались о штрафах на 400 тыс. рублей. Сегодня на полуострове расположено 127 карьеров, 67 из них действующие.