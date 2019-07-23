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Южнокорейская судостроительная компаний Hyundai Mipo Dockyard получила заказ на строительство танкера для транспортировки сжиженного природного газа от судовладельцев Мексики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители Hyundai Mipo Dockyard совместно с судовладельцами подписали контракт на строительство танкера для транспортировки сжиженного природного сегодня, 23 июля.

Известно, что судно будет спущено на воду к июлю 2021 года. По предварительным данным, сумма контракта составила 61,1 млрд вон (~$51,84 млн), что является 2,54% от запланированной прибыли в этом году.