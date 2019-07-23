Монтевидео, , 15:15 — REGNUM

Финская деревообрабатывающая компания UPM-Kymmene Corp. планирует инвестировать $2,7 млрд в строительство завода по производству эвкалиптовой целлюлозы в Центральном Уругвае. Об этом 23 июля передает Daily Mail со ссылкой на представителей компании.

По словам источников, новый завод, который введут в эксплуатацию во второй половине 2022 года, увеличит мощность производства целлюлозы в стране более, чем на 50%.

Отмечается, что финская деревообрабатывающая компания в настоящее время владеет заводом в городе Фрай-Бентос на юго-западе Уругвая.