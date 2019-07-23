Ростов-на-Дону, , 13:33 — REGNUM

С 1 августа в Ростове-на-Дону подорожает проезд для пассажиров общественного транспорта. Повышение тарифов анонсировал донской губернатор Василий Голубев. По его словам, при оплате наличными стоимость составит 26 рублей, безналичная система платы за проезд поможет сэкономить 3 рубля — в 23 рубля обойдётся одна поездка.

Как уточняет муниципальная газета «Ростов официальный», документ о повышении стоимости проезда будет подписан сегодня, 23 июля.

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ИА REGNUM напоминает, что последний раз оплата проезда повышалась в общественном транспорте Ростова-на-Дону в 2017 году. В настоящее время стоимость проезда составляет 24 рубля (20 рублей при оплате пластиковой картой) — в автобусах и маршрутных такси, 17 рублей — в трамваях и троллейбусах. Очередное подорожание директор ростовского департамента транспорта Христофор Ермашов назвал «объективной реальностью».

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