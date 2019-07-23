Нур-Султан, , 13:01 — REGNUM

Вопросы развития сотрудничества в сфере инвестиций обсудили председатель правительства Казахстана Аскар Мамин и посол США в республике Уильям Мозер. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе председателя правительства Казахстана.

Во время переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества в нефтяной сфере и агропромышленном секторе.

Мамин отметил, что проекты в сфере сельского хозяйства республики имеют большие перспективы для американских компаний. Мозер, в свою очередь, высоко оценил меры по улучшению инвестиционного климата в Казахстане.

Напомним, по итогам 2018 года товарооборот между Казахстаном и США составил $2,2 млрд, что на 37,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По официальным данным, США инвестировали в развитие экономики республики $5,3 млрд.

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