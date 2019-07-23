Орел, , 11:29 — REGNUM

29 тыс. 841 рубль составила средняя номинальная заработная плата, начисленная за май 2019 года, в Орловской области, такие данные опубликовал 22 июля Орёлстат. По данным ведомства, за месяц средний показатель заработной платы вырос сразу на 4,4%, а за год, по сравнению с маем 2018 года, — на 6,4%. Правда, реальная зарплата, с учетом инфляции, росла в регионе куда более низкими темпами — за год она увеличилась лишь на 1,2%.

Самая высокая зарплата в среднем в регионе — у работников, занятых в финансовой и страховой деятельности, за май 2019 она составила 44 тыс. 786 рублей — на 50% выше среднеобластной. Ниже средней по экономике получают сотрудники обрабатывающих производств (28 тыс. 572 руб.), жители региона, занятые в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов (22 тыс. 812), в строительстве (25 тыс. 454). Самая низкая зарплата в среднем по регионе у сотрудников почтовых и курьерских служб — 18 тыс. 912 рублей.

Отметим, между тем, что ранее на низкую зарплату жаловались орловские учителя и медики. Так, как рассказала в своем сообщении на прямую линию с Владимиром Путиным учительница высшей категории из Орла, ее зарплата составляет 10,7 тыс. в месяц. По отчетам орловских чиновников, средняя зарплата педагогов — 26 тыс. рублей.

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