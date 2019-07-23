Москва, 23 июля 2019, 10:01 — REGNUM
Центральный банк РФ решил побудить граждан России уделять больше внимания покупке российских ценных бумаг вместо иностранных, предполагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Банк России планирует обязать граждан РФ, решивших купить иностранные ценные бумаги, проходить специальный тест на знание рисков.
Кроме того, экономист уточнил, что предпочтение тех или иных ценных бумаг зависит от того, как они котируются на бирже, — от стабильности курса или от перспектив роста этого курса и от стабильности выплаты дивидендов. Если такие условия обеспечиваются, тогда ценные бумаги становятся привлекательными.
Напомним, как сообщалось ранее, по информации РБК, Центральный банк не отказался от планов внести поправки в законодательство РФ о категориях инвесторов, согласно которым гражданам России не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без прохождения тестирования на знание рисков. Такое решение чиновники обосновывают стремлением защитить начинающих и непрофессиональных инвесторов.