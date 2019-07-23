Якутск, , 08:36 — REGNUM

Аэропорт Якутска для капремонта получил от ВТБ кредит в 95 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе кредитного учреждения.

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Полученные кредитные деньги руководство аэропорта «Якутск» направит на покупку спецтехники для аэродрома и на реконструкцию системы обработки багажа.

По словам управляющего ВТБ в Якутии Дениса Леонтьева, банк готов и в дальнейшем сотрудничать и даже увеличивать финансирование инвестпроектов аэропорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, состояние аэропортов в отдаленных районах ДФО порой доходит до критического — многие требуют капитального ремонта и реконструкции.