Москва, , 07:50 — REGNUM

Применять отсевы, образующиеся во время дробления кровельных сланцев, для производства керамических изделий с новыми свойствами предложили специалисты инжинирингового центра «Композиты России». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Олег Гадалов. Геологи. 1963

Анализ остаточного сырья показал, что новый материал пригоден для производства керамической черепицы и фасадной плитки методом экструзии.

Конкретные параметры использования отходов предстоит установить в ходе дальнейших исследований. В частности, специалисты планируют определить физико-химические и керамико-технологические свойства отсевов дробления кровельных сланцев, разработать состав шихты и установить физико-механические показатели изделий.

Добавим, несмотря на то, что сланец — материал природного происхождения, помимо экономических, он создает также серьезные экологические проблемы. В настоящее время от оставшихся в больших количествах отходов выделяется много пыли, а сами отсевы остаются на отвалах.

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