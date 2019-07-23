Тольятти, Самарская область, , 07:29 — REGNUM

На машины марки Lada в городе Тольятти приходится 59,5% легкового автопарка. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего в Тольятти на 1 января 2019 года зарегистрировано 211,6 тыс. легковых автомобилей. Из них на марку Lada приходится 125,8 тыс. машин.

Самой популярной моделью Lada среди тольяттинских автолюбителей является седан Lada Granta. На начало 2019 года их было зарегистрировано в городе 14,8 тыс. единиц. Второе место по популярности занимает седан Lada Priora — 8,8 тыс. единиц.

Что касается иностранных брендов, то здесь самыми популярными являются машины южнокорейской автокомпании KIA (10,5 тыс. ед.). Этому бренду принадлежит 4,9% местного автопарка. Тройку лидеров замыкают автомобили бренда Chevrolet (7,7 тыс. ед.). Их доля в городском автопарке составляет 3,6%.

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