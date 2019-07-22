Москва, , 14:49 — REGNUM

В России начались продажи Lada Xray Cross с коробкой «автомат» Jatco и мотором Renault. Об этом 22 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что новинка оснащена мультимедийной системой с поддержкой Apple Car Play и Android Auto. Она выводит на дисплей в салоне машины все необходимые функции, что превращает авто в «большой смартфон на колесах». Монитор на приборной панели имеет большое разрешение и возможность реакции сразу на несколько прикосновений. Также в систему встроен более эффективный микрофон.

Кроме того, автоматическая трансмиссия доступна для Lada Xray Cross, начиная уже с базовой комплектации. Цена такого автомобиля начинается от 841 900 рублей.

Напомним, трансмиссия Lada Xray Cross имеет функцию имитации ручного режима переключения передач, что облегчает обгоны, движение в гору и буксирование прицепа. Также, эта технология повышает акустический комфорт в салоне автомобиля.

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