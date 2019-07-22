Нижний Новгород, , 17:37 — REGNUM

По итогам недели, завершившейся 14 июля, средняя стоимость автомобильных бензинов в Приволжском федеральном округе составила 43,8 рубля при средней цене топлива в России в размере 44,52 рубля. Самая низкая средняя цена бензинов зафиксирована в Ульяновске — 42,88 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата. Максимально высокая цена на автомобильное топливо — в Перми, 44,84 рубля.

Средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 в Поволжье составила 41,92 рубля при среднероссийской цене в 42,2 рубля. Наиболее дешёвый бензин этой марки можно купить в Самаре по 41,27 рубля за литр. Максимальная цена 92-го бензина наблюдается в Кирове — 42,72 рубля за литр.

Бензин марки АИ-95 в среднем в ПФО продаётся по 45,11 рубля за литр, в России — за 45,57 рубля. Наименьшая цена этой марки автомобильного топлива зафиксирована в Ульяновске — 44,28 рубля за литр, наибольшая стоимость — в Оренбурге — 45,98 рубля за литр.

Стоимость бензина марки АИ-98 в регионах ПФО составила 50,77 рубля за литр, при средней цене в России в 51,15 рубля за литр. Самый дорогой бензин указанной марки в Поволжье прода1тся в Кирове по 52,24 рубля за литр, самый дешёвый в Ульяновске — по 49,20 за литр.

Дизельное топливо в ПФО в среднем продаётся по 45,48 рубля за литр, в России — по 46,1 за литр. Лидером по стоимости ДТ стал Киров, где оно продаётся по 46,71 рубля за литр. Самый дешёвый дизель можно купить в Казани — по 44,45 рубля за литр.