Москва, , 16:04 — REGNUM

Специалисты НПО Лавочкина отправили разгонные блоки «Фрегат‑М» в Гвианский космический центр (космодром Куру во Французской Гвиане), сообщает 22 июля пресс-служба Роскосмоса.

«В составе ракеты космического назначения «Союз-СТ» разгонные блоки «Фрегат-М» обеспечат выведение на орбиту иностранных спутников», — говорится в сообщении.

Запуски ракет запланированы на четвёртый квартал 2019 года в рамках российско-европейского проекта «Союз в ГКЦ».

Российский разгонный блок серии «Фрегат» предназначен для выведения космических аппаратов на различные орбиты. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. Блок создан ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» (Московская область).

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