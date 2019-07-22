Ростов-на-Дону, , 16:01 — REGNUM

Государственная компания «Автодор» через суд требует от подрядчика АО «Донаэродорстрой» выполнить ремонт на участке трассы М4 «Дон». Работы на объекте были завершены в декабре 2017 года. Срок гарантии — три года.

Дефекты на автодороге были обнаружены после зимы — в апреле этого года. При этом исполнитель считает, что они под гарантию не попадают, пишет издание «Город N».

Стоит отметить, что компания «Донаэродорстрой» включена в список системообразующих организаций Ростовской области. Ответственное ведомство — министерство транспорта региона.

Весной текущего года «Автодор» заключил договор с АО «Донаэродорстрой» на выполнение работ по этапу №3 объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска». Компания займётся участком трассы М-4 на отрезке с 1024 по 1036 км. Срок завершения работ — сентябрь 2021 года.