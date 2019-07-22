Москва, , 15:40 — REGNUM

«Тучные годы» сформировали у людей привычку к кредитам, а нынешний кризис загнал практически в долговую яму, банкирам пора подсчитывать варианты кредитной амнистии, считает депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Я не раз говорил, что мы вынуждены будем прийти к кредитной амнистии… Лучше принять меры заранее: пожертвовать излишним, чтобы сохранить необходимое. На месте банкиров я бы уже просчитывал варианта амнистии», — написал Тумусов в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр указал, что «взрыв» возможен через три года.

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