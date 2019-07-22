Воронеж, , 15:27 — REGNUM

В Воронежской области зафиксирован рост цен на первичном и вторичном рынке жилья. Данные об изменении цен на рынке недвижимости региона во втором квартале 2019 года 22 июля распространила пресс-служба Воронежстата.

Так, согласно данным ведомства, во втором квартале стоимость квадратного метра жилья в новостройке составила 47 тыс. 886 рублей. На вторичном рынке квартиру можно купить чуть дешевле — один квадратный метр в среднем стоит 45 тыс. 345 рублей. По сравнению с первым кварталом цены на первичном и вторичном рынках жилья выросли, соответственно, на 3% и 1,1%. Между тем, в 2018 году за тот же период жилье в новостройках выросло в цене на 0,4%, а на вторичном рынке даже подешевело — на 1,7%.

Отметим, ранее заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин заявил о возможном росте цен на первичном рынке жилья к 2022 году, в связи с введение счетов эскроу.