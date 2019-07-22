Мурманск, , 13:17 — REGNUM

ФГУП «Атомфлот» опубликовал материалы о его проведении электронного аукциона, который определит исполнителя строительства двух новых серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22 220 (ЛК-60).

Согласно ЕИС в сфере закупок максимальная стоимость работ оценивается в 100 058 690 000 рублей. Заявки на участие в процедуре принимаются до 5 августа, а сам аукцион состоится через день — 6 августа в 10 утра.

Ранее, генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка, выступая в Мурманске на выездном заседании комиссии Государственной думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса России, отмечал, что помимо трех ледоколов, которые сейчас строятся на «Балтийском заводе», до конца августа 2019 года планируется подписание контракта по еще двум суднам аналогичной серии.

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Напомним, что 25 мая на «Балтийском заводе» был спущен атомный ледокол проекта 22 220 «Урал», здесь же продолжается строительство ледоколов «Арктика» и «Сибирь». Все три судна должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года. По мнению ряда экспертов, победителем объявленного аукциона может стать «Балтийский завод», поскольку сейчас он единственный в России, кто обладает необходимой материально-технической базой и специалистами.