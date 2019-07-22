Сеул, , 09:21 — REGNUM

В июне 2019 года экспорт информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи сократился на 22,4%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Согласно опубликованным данным, в июне текущего года экспорт ИКТ составил $14,83 млрд, что на 22,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что экспорт информационных и коммуникационных технологий продолжает падать восьмой месяц подряд. В ноябре 2018 года экспорт ИКТ сократился на 1,7%, в декабре — на 10,1%, в январе 2019 года — на 18,4%, в феврале — на 19,2%, в марте — на 16,4%, в апреле — на 10,7%, в мае — на 22,6%.

Экспорт полупроводников сократился на 25,3%, до $8,41 млрд из-за вялого спроса и падения цены на продукцию. Экспорт дисплеев сократился на 26,6%, до $1,59 млрд, мобильных телефонов — 22,6%, $9,9 млрд.

Кроме того, экспорт информационных и коммуникационных технологий малых и средних предприятий также сократился. В частности, экспорт мобильных телефонов сократился на 18,4%, до $60 млн, компьютеров и периферийных устройств — на 18,4%, до $110 млн.

Экспорт ИКТ в Китай (включая Гонконг) сократился на 31,8%, до $7,41 млрд, в США — на 19%, до $1,54 млрд, в страны Европейского союза — на 12%, до $910 млн, Японию — на 11%, до $340 млн.

С другой стороны, экспорт во Вьетнам увеличился на 7,7%, до $2,02 млрд.

В июне 2019 года импорт ИКТ составил $8,55 млрд.