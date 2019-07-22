Петропавловск-Камчатский, , 08:27 — REGNUM

Делегация правительства Камчатки на V Восточном экономическом форуме будет проживать в отеле AZIMUT во Владивостоке. Размещение делегации обойдётся бюджету региона в 1,080 млн рублей за три дня — только на проживание. Для руководителей делегации цена номера составит около 29 тыс. рублей в сутки, для сотрудников пресс-службы — в районе 25 тыс. рублей. Информация размещена на портале государственных закупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По итогам конкурса аппарат губернатора Камчатки подписал контракт на размещение краевой делегации с ООО «РК Сервис».

Для вице-губернатора Алексея Войтова и других высших должностных лиц Камчатки забронированы номера стоимостью 28 тыс. 920 рублей.

Для сотрудников пресс-службы номера будут стоить дешевле, но ненамного — 25 тыс. 560 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на павильон Камчатского края на ВЭФ-2019 власти планируют потратить порядка 23 млн рублей. Как показывает практика прошлых лет, часто первоначально запланированные расходы на ВЭФ оказываются куда большими. Так, в 2017 году на участие камчатской делегации всего планировали потратить 45,4 млн рублей, а в итоге получилось 58,5 млн.