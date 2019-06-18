Павильон Камчатского края на ВЭФ-2019 обойдётся в 23 млн рублей

Петропавловск-Камчатский, , 08:29 — REGNUM Более 23 млн рублей намерены потратить власти Камчатки на создание выставочного павильона на ВЭФ-2019. Сам павильон будет выполнен в виде камчатского краба. Экспозицию решили назвать «Камчатка — уникальное богатство России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Информация об аукционах по созданию камчатского павильона размещена на портале государственных закупок. Стоимость всей композиции разбита на несколько частей. Так, услуги по изготовлению частей каркаса павильона обойдутся казне Камчатки в 13,5 млн рублей. За работы по изготовлению подиума для выставочного павильона, а именно — монтаж, демонтаж и прочее, власти полуострова готовы заплатить 4,9 млн рублей. За услуги по координации работ, связанных с монтажом и демонтажем подиума, а также с корректировкой концепции павильона, региональная казна планирует заплатить 800 тыс. рублей.

За услуги по проведению презентации инвестиционного потенциала Камчатского края готовы заплатить 2,2 млн рублей, за изготовление полиграфической продукции для камчатской делегации — еще 1,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на ВЭФ-2018 Камчатка была представлена павильоном в виде четырех икринок. На ВЭФ-2017 экспозиция Камчатки за 48 млн рублей была признана одной из лучших. А самой лучшей стала экспозиция Хабаровского края за 8,5 млн рублей. В 2018 году Хабаровск потратил на павильон 31,4 млн рублей, но лучшим уже не стал. К ВЭФ-2019 власти Хабаровского края намерены побить свой же ценовой рекорд и потратить на павильон 37 млн рублей.