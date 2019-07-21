Пекин, , 22:15 — REGNUM

Доходы китайской IT-отрасли, связанной с производством электроники и программного обеспечения за 2018 год превысил 16 трлн юаней (2,3 трлн долларов), сообщает 21 июля Синьхуа со ссылкой на данные, приведенные на брифинге в Тяньцзине председателем Китайской федерации промышленности и информационных технологий Ван Сюйдуном.

Назвав первую сотню ведущих предприятий КНР, глава отраслевой федерации подчеркнул, что продукция китайской IT-отрасли пользуется устойчивым, постоянно расширяющимся внешним спросом, и поставки за рубеж на 14,2% превысили показатели 2017 года.