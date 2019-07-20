Ташкент, 20 июля 2019, 15:27 — REGNUM
Макроэкономические условия в первом полугодии 2019 года, в основном, формировались под воздействием благоприятной конъюнктуры на отдельные сырьевые экспортные товары и опережающих темпов роста совокупного спроса, сообщает Центробанк Узбекистана.
«Темпы реального роста ВВП составили 5,8%. При этом, высокая активность наблюдалась в промышленном (6,9%) и строительном (20%) секторах, а также в сфере услуг (12,7%). Инвестиции в основной капитал выросли на 58,9%», говорится в сообщении.
Центробанк подчеркивает, что текущие реалии экономики Узбекистана являются своеобразными.
«Накопившийся годами инвестиционный «голод» и отложенные социально-экономические расходы вкупе с либерализацией экономики прогенерировали дополнительный спрос на финансово-инвестиционные ресурсы», отмечает регулятор.
При этом, основными факторами, простимулировавшими его в первом полугодии 2019 года, явились расширение объемов кредитных вложений в экономику и более высокие темпы роста государственных расходов по сравнению с первоначально запланированным объемом