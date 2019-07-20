Москва, , 15:04 — REGNUM

В субботу, 20 июля, в Москве прошла вторая встреча Клуба Лидеров России «Эльбрус». Она собрала победителей двух сезонов конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта АНО «Россия — страна возможностей».

Алексей Комиссаров Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

Участники встречи представили, обсудили и проработали социальные проекты, которые они реализуют сами или в рамках работы клуба. Также для них прошли мастер-классы об особенностях презентации проектов.

Члены клуба «Эльбрус», которые с самого начала активно участвовали в его развитии, получили благодарственные грамоты.

«Мы ценим то, что вы делаете, и обязательно продолжим поддерживать вас, помогать в реализации ваших проектов. Для нас, команды платформы «Россия — страна возможностей» — это одна из самых главных задач. Мероприятия, которые мы будем для вас проводить, не будут просто встречами ради встречи. Они обязательно будут содержать образовательную часть. Вас ждут мастер-классы, общение с экспертами и тьюторами, которые помогут в вашем развитии», — поприветствовал участников встречи генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Также на встрече посвящение в члены клуба прошли победители второго сезона конкурса «Лидеры России». Теперь в сообщество Лидеров входят более 200 человек.

«Я рад, что вы собрались вместе. Мы будем стараться проводить такие встречи чаще — примерно раз в квартал, чтобы у вас была постоянная площадка для диалога друг с другом, обсуждения текущих проектов и новых инициатив», — добавил Алексей Комиссаров.

«Клуб «Эльбрус» создавался, прежде всего, как площадка для общения и совместной работы участников конкурса «Лидеры России». И встречи, которые мы проводим — это возможность собираться всем вместе, обсуждать совместные проекты и планы на будущее, креативить, запускать новые социальные инициативы и масштабировать те, что уже реализуются. Нам важно, чтобы клуб был и местом, где вы получаете новые знания, необходимые для вашего развития. Поэтому брейнсторминг, мастер-классы и нетворкинг — обязательная часть программы наших встреч. Я надеюсь, что сегодняшний день будет для всех нас не только продуктивным, но и полезным», — сказала председатель Клуба Лидеров «Эльбрус», помощник министра экономического развития РФ Татьяна Дьяконова.

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