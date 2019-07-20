Сеул, , 15:09 — REGNUM

Спотовые цены на компьютерную динамическую память с произвольным доступом (DRAM) выросли по итогам недели впервые с начала года. Об этом сообщает Reuters.

С 15 до 19 июля цены на чипы DRAM на спотовых рынках, характеризующихся короткими сроками совершения сделок, выросли на 15%. Большая часть сделок на рынке оперативных запоминающих устройств (ОЗУ) осуществляется через среднесрочные и долгосрочные контракты, доля сделок спот составляет менее одной десятой, однако повышение цен на этом рынке вызвало тревогу у экспертов.

Рост цен связывается ограничениями на экспорт сырья для полупроводниковой промышленности из Японии в Южную Корею. Правительство Японии приняло соответствующее решение 4 июля в связи с несогласием с попытками Южной Кореи получить от японских предприятий компенсации за использование принудительного труда в годы Второй мировой войны.

«Если запрет будет продолжаться, то цены на память будут стремительно расти, поскольку 75% чипов DRAM и 45% чипов NAND от мирового объёма производства находятся под угрозой», — рассказал аналитик из Bernstein Марк Ньюман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля представители Японии и Южной Кореи провели встречу для обсуждения ограничения на экспорт сырья для полупроводниковой промышленности, однако не смогли выработать конкретных решений.

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