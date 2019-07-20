Ханчжоу, Китай, , 03:29 — REGNUM

Объем внешней торговли провинции Чжэцзян на востоке Китая вырос на 5,7% до 1,41 трлн юаней ($205,1 млрд) за первую половину 2019 года, сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

Экспорт провинции за указанный период достиг 1,05 трлн юаней, что на 6,6% выше, чем годом ранее. Импорт же достиг 360,52 млрд юаней, что на 3,3 выше, чем за первое полугодие 2018 года.

Внешняя торговля провинции со странами АСЕАН, Латинской Америкой и Африкой достигла 166,71 млрд юаней, 130,02 млрд юаней и 103,94 млрд юаней соответственно, что на 12,5%, 10,1% и 8,9% соответственно выше, чем годом ранее за указанный период.

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