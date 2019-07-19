Рим, , 18:38 — REGNUM

По данным за первый квартал 2019 года уровень госдолга вырос в 11 странах-членах Евросоюза из 28, сообщили в службе статистики ЕС в пятницу, 19 июля.

Значительнее всего госдолг вырос в Бельгии (3,1%), на Кипре (2,5%), в Ирландии (2%) и Италии (1,9%). Заметнее всего снизился за этот период уровень госдолга в Швеции (на 2,5%), Словении (2,3%), Нидерландах и Великобритании (1,5%).

Самый высокий текущий уровень госдолга — в Греции (181,9% ВВП), Италии (134%), Португалии (123%), самый низкий — в Эстонии (8,1% ВВП), Болгарии (21,2%) и Люксембурге (21,3%).