Москва, , 16:07 — REGNUM

Фактически отсутствующий в России институт пособия по безработице власти РФ так и решили оставить несуществующим, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 19 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Министерство труда РФ решило не увеличивать минимальный размер пособия по безработице и сохранить его на уровне 1500 рублей.

«Какое это имеет отношение к реальности? Может быть, кто-то считает, что на 1500 рублей можно прожить? — риторически поинтересовался Хазин. — Так что это совершенно классическое издевательство. Отсутствующий в нашей стране институт пособия по безработице решили так и оставить несуществующим. Адекватный размер пособия по безработице в нормальных странах, во-первых, зависит от предыдущей заработной платы, а во-вторых, он точно не должен быть ниже прожиточного минимума. В нашей стране это фикция».

Подытоживая сказанное, экономист предположил, что власти РФ не отменяют выплату пособия по безработице вовсе, так как, скорее всего, связаны тем или иным соглашением с Международной организацией труда, которая требует, чтобы в стране выплачивалось такое пособие.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году минимальное пособие по безработице, которое на сегодняшний день составляет 1,5 тыс. рублей, останется на прежнем уровне и повышаться не будет. Согласно документу, опубликованному на портале нормативно-правовых актов, максимальную величину пособия по безработице предлагается установить в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными.

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