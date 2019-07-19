Москва, , 12:12 — REGNUM

Пятничная торговая сессия (19 июля) может стать неожиданно приятной для российского рубля. После затяжной нисходящей коррекции, в течение которой отечественная валюта стремилась закрепиться ниже уровня в 63 рубля за доллар, появился повод для позитива. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

«Можно сказать, что в течение всей текущей недели на рубль оказывалось серьезное понижательное давление, здесь и дивидендные выплаты российских компаний, и обвальное падение цен на нефть, и общее ухудшение конъюнктуры на глобальных рынках», — сказал эксперт.

Однако, на «помощь рублю» пришли аналитики из МВФ, которые присоединившись к пожеланиям администрации США, сообщили о переоцененности доллара США примерно на 10%, отметил Будаев.

По его словам, спорить с МВФ и американской администрацией у рынка большого желания пока нет, так что сегодня, 19 июля рубль, заручившись такой авторитетной поддержкой, вероятно проявит уверенность и стабильность, торгуясь в течение дня в диапазоне 62,20−62,80.