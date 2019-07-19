Екатеринбург, , 12:03 — REGNUM

В Уральском федеральном округе в июне инфляция затормозилась. И по сравнению с маем даже снизилась на 0,1%, составив 4,2%, что ниже общероссийского показателя в 4,7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском главном управлении Центрального банка России.

Темп роста цен в июне затормозился за счёт стабилизации цен на рынке мясной продукции, а также более сдержанного, чем в 2018 году, роста цен на моторное топливо. Также сохранению стабильности цен способствовали устойчивость курса рубля и умеренная динамика потребительского спроса.

В июне в большинстве регионов Уральского федерального округа инфляция сохранилась ниже общероссийских показателей: в Курганской области — 4,6%, в Челябинской — 3,9%, в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — 3,1%.

В Свердловской области инфляция в июне осталась выше общероссийского показателя и составила 5,3% за счёт более высокого спроса жителей Среднего Урала на легковые автомобили и туристические поездки.

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