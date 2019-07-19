Брянск, , 11:02 — REGNUM

Зона особого экономического развития может появиться на границе Брянской области РФ и Могилевской и Гомельской областей Белоруссии. Такое предложение внёс председатель Совета Республики Национального собрания Республики Белоруссия Михаил Мясникович 18 июля в рамках VI Форума регионов России и Беларуси. Как отмечалось в ходе форума, более тесное сотрудничество России и Белоруссии необходимо не только для развития экономических связей, но и для кибербезопасности и цифровой экономики. Пока трансграничных проектов нет.

«Мы обговаривали вопросы, чтобы, может быть, сделать зоны особого экономического развития… чтобы это был действительно такой трансграничный проект, который работает и на российский регион, и на белорусский», — заявил Михаил Мясникович на итоговой пресс-конференции VI Форума регионов России и Белоруссии.

Брянская область и Белоруссия имеют тесные связи между перерабатывающими предприятиями и сельхозпроизводителями. По данным правительства Брянской области, с участием белорусско-российского капитала в Брянской области работают 669 организаций и предприятий. 48% товарооборота региона приходится именно на Республику Белоруссию.