Москва, , 20:38 — REGNUM

Пакет законопроектов о запрете продажи гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения внесли в Госдуму депутаты комитета по экономполитике во главе с Сергеем Жигаревым (ЛДПР) и Владимиром Гутеневым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM18 июля.

Вводится запрет на продажу компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов без предустановленного ПО отечественного производства. Перечень отдельных видов технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки определит правительство РФ.

Одновременно вводится штраф за нарушение этого требования. Поправками в КоАП продажа «отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин с нарушением установленного законодательством о защите прав потребителей требования о предварительной установке российских программ для электронных вычислительных машин» повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.