Ташкент, , 20:19 — REGNUM

ВВП Узбекистана по итогам шести месяцев текущего года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил журналистам первый заместитель министра экономики и промышленности республики Равшан Гулямов.

По его словам, данный показатель выше прогнозных показателей, запланированных ранее правительством страны.

Инфляция, по словам замминистра, также оказалась ниже прогнозов и составила 5,6%.

Как сообщало ИА REGNUM по итогам первых шести месяцев 2018 года валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана составил 152,5 трлн сумов ($19,52 млрд), что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.