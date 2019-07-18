Москва, , 19:18 — REGNUM

Госдума предлагает Генпрокуратуре более активно работать по вопросам защиты прав детей и трудовых прав граждан. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

В частности, такие предложения содержатся в постановлении Госдумы по итогам «правительственного часа» Генпрокурора РФ Юрия Чайки в нижней палате парламента, отметил Пискарев. Так, депутаты в целом одобрили деятельность Генпрокуратуры РФ в вопросе надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. Но при этом внесли дополнительные предложения по усилению этого надзора.

Так, например, депутаты считают, что Генпрокуратуре стоит более активно работать в сфере защиты трудовых прав граждан. Особенно это касается защиты лиц предпенсионного и пенсионного возраста.

«Помните, мы для этого приняли комплекс мер по изменению трудового, налогового, уголовного и иного законодательства. Но самое главное — чтобы эти номы работали», — отметил Пискарев.

Кроме того, отметил он, необходимо принять все возможные меры, чтобы повсеместно вернуть людям долги по зарплате и полностью исключить любую дискриминацию граждан по возрастному признаку.

Помимо этого, отметил Пискарев, Генпрокуратуре следует также продолжать работу по защите прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних.

«Особенно от распространения в сети Интернет информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, недопущения пропаганды детского суицидального поведения, распространения подростковой наркомании, вовлечения их в преступную деятельность и так далее», — подчеркнул парламентарий.

Вопросы исполнения законодательства по защите прав детей надо постоянно держать на особом контроле, отметил он. Кроме того, немаловажно также уделять особое внимание законности и обоснованности уголовного преследования предпринимателей.

«О реализации наших предложений Генеральной прокуратуре предложено проинформировать Госдуму до 1 марта 2020 года», — отмечено в постановлении.