Вашингтон, , 18:34 — REGNUM

Опубликован доклад под названием «Военная авиация с фиксированным крылом — прогноз рынка и технологий до 2027 года». Он охватывает ключевые тенденции в области истребительной, бомбардировочной, транспортной и другой авиации. Об этом пишет американский ресурс Market Forecast.

Совокупный объем глобального рынка военных самолетов с фиксированным крылом, как ожидается, достигнет около 800 миллиардов долларов США в течение прогнозируемого периода 2019−2027 годов. По оценкам, объем рынка пересечет отметку в 80 миллиардов долларов США в 2019 году и будет расти ежегодно в среднем на 2%, чтобы достичь объема около 100 миллиардов долларов США в 2027 году.

Более 50% расходов рынка в течение прогнозируемого периода будет направлено на ударные платформы — бомбардировщики и истребители.

Ожидается, что рынок Северной Америки составит более одной трети всего рынка. Рынок модернизации существующих систем составит 35−40% от всего рынка.

Доклад отмечает устойчивую тенденцию к взрывному росту рынка беспилотных летательных аппаратов. Будет развиваться направление совместных боевых миссий беспилотных платформ и пилотируемых самолетов.