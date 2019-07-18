Москва, , 17:16 — REGNUM

Законопроект о расширении суммы страхования вкладов до 10 млн рублей в некоторых случаях внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Как отмечают авторы инициативы, сегодня система страхования вкладов распространяется на физлиц, индивидуальных предпринимателей и малые предприятия. Так, если на их счетах в банках находится сумма до 1,4 млн рублей, то в случае отзыва лицензии или проблем у банка, эту сумму им вернет Агентство по страхованию вкладов.

Между тем в некоторых случаях застрахованная сумма может быть увеличена. Так, максимальная сумма выплат по эскроу-счетам уже сегодня увеличена до 10 млн рублей. Такие же нормы авторы инициативы предлагают распространить и на некоторые случаи получения гражданами существенных выплат. Речь, в частности, о получении наследства, продаже недвижимости и получении различных грантов и субсидий.

Ранее о необходимости таких изменений и готовности к ним заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе отчета о работе регулятора перед Госдумой.

«Мы считаем правильным увеличить сумму страхового возмещения. С такой инициативой выступили депутаты, мы ее поддерживаем. Каких жизненных ситуаций это касается — наследство, страховые или социальные выплаты, выплаты по решению суда, средства от продажи недвижимости и ряд других. В этих случаях мы считаем возможным увеличить сумму страхового возмещения до 10 млн рублей», — отмечала ранее Набиуллина.

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Помимо этого, авторы инициативы также предлагают распространить страховую защиту на средства, которые держат на счетах в банках некоммерческие организации. В этом случае сумма страхования не сможет превышать 1,4 млн рублей. Нововведение не коснется НКО, признанных иностранными агентами.